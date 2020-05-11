Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство планирует разовые выплаты на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет в размере 10 тысяч рублей (около 3,6 тыс. грн. или 136 долларов по состоянию на 11 мая - Ред.). Выплаты осуществят 1 июня.

Об этом президент России заявил во время обращения к нации 11 мая.

По словам Путина, есть также предложение вдвое повысить размер детского пособия для неработающих граждан - с 3 375 рублей до 6750 рублей (почти 2500 грн). По словам Путина, увеличенные детские выплаты - это новая мера поддержки россиян в период пандемии.

Также он сказал, что семьям без прав на материнский капитал будут обеспечены ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей (около 1800 гривен), начиная с апреля.

Кроме того, нуждающиеся смогут получить положенные им выплаты сразу за полгода, это около 33 тысячи (около 10 000 гривен) на ребенка.

В итоге с учетом всех решений поддержку получат 27 млн детей. Для поддержки людей, потерявших работу, власти подготовят отдельные меры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал раздать по 2000 гривен предпринимателям с детьми.

Напомним, в предыдущем обращении Путина говорилось о том, как Россия будет выходить из карантина. На первом этапе россиянам могут разрешить заниматься спортом, на втором - разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных организаций, на третьем начнут работать парки и скверы.

Однако в настоящее время карантин в России сохраняется, в стране подозревают новую вспышку зараженных коронавирусом с приходом жары.