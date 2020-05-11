Президент России Владимир Путин выступил с обращением о завершении периода нерабочих дней в стране, начиная с 12 мая.

"С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается", - сказал Путин во время обращения к россиянам.

В то же время он рассказал, что рассчитывать на быстрый выход России из карантина не стоит.

Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается pic.twitter.com/El9O6TpKc1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 11, 2020

Путин выступил с заявлением о прекращении нерабочих дней. Видео: twitter.com/dimsmirnov17

В то же время каждый регион РФ, исходя из ситуации с эпидемией, будет сам выбирать, какие именно ограничения и когда снимать.

Также Путин сказал, что с 12 мая полностью восстанавливается работа базовых отраслей экономики.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом в России заразилось 11 656 человек, а общее число больных достигло 221 344 человек. Таким образом страна вышла на третье место в списке стран, где больше всего зараженных коронавирусной инфекцией.

Также "Страна" писала, что за прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом на планете заразились 78 634 человек. Общее число жертв достигло уже 282 719 человек. Всего же в мире заражены коронавирусом 4 102 955 человек. Умерли за сутки 3 398 больных. Излечились от болезни в общей сложности 1,4 млн человек.