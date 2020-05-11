На территории аннексированного Крыма количество зараженных коронавирусом увеличилось до 328 человек.

Об этом свидетельствуют данные Крымской правозащитной группы.

Так, по словам подконтрольного Москве "главы" Крыма Сергея Аксенова, за прошедшие сутки коронавирусом заразились девять человек. Из них пять медиков и четыре пациента Сакской больницы. Сейчас они находятся на обсервации.

"По состоянию на утро 11 мая в Севастополе зарегистрировано 126 случаев заражения COVID-19 и 202 случая в остальной части Крыма. Итого зафиксировано 328 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Напомним, "власти" оккупированного Крыма, где курортный сезон был отменен из-за коронавируса, предлагают запретить использование кондиционеров, так как они якобы являются разносчиками инфекции.

Ранее мы писали, что на оккупированном полуострове втрое увеличилось число госпитализированных с подозрением на коронавирус.