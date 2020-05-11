В воскресенье, 10 мая, украинские АЭС работали на 53% от своей установленной мощности в 13,48 МВт. Специалисты отмечают падение мощности генерации атомных электростанций упала до исторического минимума - 7,41 тысяч МВт.

Об этом свидетельствуют данные ГП "Укрэнерго", передают "Наші гроші".

В последние пять лет это самая низкая мощность АЭС в каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.

О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС свидетельствуют данные и по потреблению по каждой второй субботы мая в последние годы.

По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, сокращение атомной генерации - вынужденный шаг на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате мировой эпидемии коронавируса.

Напомним, что ГБР расследует работу Минэнерго из-за падения мощностей государственных АЭС и закупок электричества у частников.

Также страна разбиралась, почему украинцам хотят повысить цены на электроэнергию и при чем тут Ахметов.