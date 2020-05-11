Сегодня, 11 мая, на автодороге "Киев-Одесса" на 284 км в направлении Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Octavia и грузовика MAN. В результате аварии два пассажира легкового автомобиля погибли на месте, водитель и другие пассажиры были госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

В ДТП погибли два пассажира легковушки - жители Харьковской и Запорожской областей. Жителей Харьковской области, 24-летнего водителя и еще одного пассажира доставили с телесными повреждениями в медицинское учреждение. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.

На месте работали следователи, спасатели, медики и патрульные полицейские.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляло транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц".

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Как сообщала "Страна", к концу года в Украине установят 270 камер автоматической фиксации ДТП, 45 уже работают.

Напомним, под Киевом полицейский застрелился после того, как совершил ДТП, в котором никто не пострадал.

Появилось видео момента ДТП, где автомобиль сбил на переходе пешехода, который шел на красный.