На дороге Киев-Одесса произошло ДТП с участием грузовика и легковушки, погибли двое человек
Сегодня, 11 мая, на автодороге "Киев-Одесса" на 284 км в направлении Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Octavia и грузовика MAN. В результате аварии два пассажира легкового автомобиля погибли на месте, водитель и другие пассажиры были госпитализированы.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.
В ДТП погибли два пассажира легковушки - жители Харьковской и Запорожской областей. Жителей Харьковской области, 24-летнего водителя и еще одного пассажира доставили с телесными повреждениями в медицинское учреждение. Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.
На месте работали следователи, спасатели, медики и патрульные полицейские.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляло транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц".
Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.
Как сообщала "Страна", к концу года в Украине установят 270 камер автоматической фиксации ДТП, 45 уже работают.
Напомним, под Киевом полицейский застрелился после того, как совершил ДТП, в котором никто не пострадал.
Появилось видео момента ДТП, где автомобиль сбил на переходе пешехода, который шел на красный.