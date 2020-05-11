Безработными в Канаде сначала апреля стали два миллиона человек, что стало рекордом страны, из-за чего власти вынуждены расширить программу субсидирования заработной платы.

Об этом сообщает Reuters.

Управление статистики Канады утверждает, что в это число не входят люди, которые потеряли работу временно, и готовы были вернуться на нее после ослабления карантина. Таких нашлось 1,1 миллион. В случае, если внести их в общую статистику, то уровень безработицы в апреле увеличился не на 13%, а на 17,8%.

Утверждается, что в марте Канада также потеряла несколько миллионов рабочих мест. По состоянию на 5 мая, заявку на получение какой-либо федеральной помощи по трудоустройству подали 7,5 канадцев. Отметим, что все население канады составляет немногим менее 38 миллионов человек.

В связи с этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением о том, что программа субсидирования заработной платы будет продлена после июня. На ее реализацию выделят 73 млрд долларов (52,4 млрд долларов США – Ред.).

Напомним, Соединенные Штаты остаются лидером в мире по количеству зараженных коронавирусом. По состоянию на 11 мая, там болеют 1 329 791 человек.

Также "Страна" писала, что в Украине за минувшие сутки зафиксированы 522 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Лидерами по числу новых зараженных стали Черновицкая, Львовская и Ровенская области.