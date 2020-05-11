Греция официально планирует начать туристический сезон с 1 июля. Власти подготовили детальный план выхода из карантина на фоне пандемии коронавируса. Так, на пляжах Греции туристов планируют изолировать в кабинках из стекла.

Об этом сообщает Ekathimerini.

План Министерства туризма и Национальной организации здравоохранения предусматривает строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и паромов. До 15 июня останется обязательным ношение маски во всех видах транспорта. Также маски должен носить персонал в гостиницах и в других туристических предприятиях.

В отелях персонал обяжут пройти инструктаж по обеспечению необходимой дистанции и умению безопасно реагировать в случае подозрения на инфекцию. Врач на месте должен проводить тесты на Covid-19. Работники отелей должны проживать в отдельных комнатах, им ежедневно будет мерить температуру. Места общего пользования будут регулярно дезинфицировать. В столовых и вокруг бассейнов следует поддерживать безопасную дистанцию.

Правительство рассматривает возможность приема туристов только в случае, если они прошли тест на Covid-19 и имели отрицательный результат. Туристам также хотят измерять температуру по прибытии. Если во время отдыха у туристов возникнут симптомы болезни, планируется переместить их в карантин заведения.

Ранее в Греции местным жителям разрешили посещать пляжи для купания и серфинга.

Также стало известно, что Греция готова возить туристов на острова паромами, если будут перебои с перелетами.