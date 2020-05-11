Многие европейские страны начали массовое ослабление карантина, игнорируя предупреждения ВОЗ о том, что Европа еще не прошла пик коронавируса. Однако за период действия карантинных ограничений во Франции, Испании и Италии правоохранители выписали более двух миллионов штрафов. Об этом пишет издание NOS.

В частности, в Испании за время карантина полиция выписывала более 15 тысяч штрафов ежедневно, в итоге за весь период их насчитывается 837 тысяч - от 600 евро за прогулку по улице или выезд из города и до 10 000 евро за более серьезные нарушения. Кроме того 7,5 тысяч испанцев были наказаны арестом.

В Италии в полномочия полцейских входит право проверять, соблюдаются ли правила карантина. До недавнего времени, даже в небольших деревнях, никто не выходил на улицу, потому что правоохранители могут оштрафовать, не задумываясь. Нарушители получают штраф в размере 206 евро или до 3 месяцев тюрьмы.

"Итальянской полиции даже удалось проверить 270 000 человек за один день и выписать 16 000 штрафов. Это было на Пасху. С 11 марта по 3 мая 418 222 человека были оштрафованы за "неограниченный проезд". Штрафы варьировались от 206 до 3000 евро", - говорится в сообщении.

Во Франции люди должны иметь при себе разрешение на нахождение на открытом воздухе. Если его нет, человек платит штраф в размере 135 евро. С середины марта до начала мая было выдано 915 000 штрафов. Это принесло французскому правительству более 123 миллионов евро. Адвокаты людей обратились в суд, считая такие действия неконституционными.

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