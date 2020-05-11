В Киеве, где сегодня в рамках первого этапа смягчения карантина заработали парки и летние площадки кафе, уже через несколько месяцев откроют новый фонтан. Он будет размещаться в верхней части парка "Владимирская горка", украсит его скульптура Архистратига Михаила.

Видео об этом 11 мая опубликовал в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Фонтан разместят за Михайловским Златоверхим собором. А Архистратиг Михаил, которым украсят его, считается покровителем Киева.

"Через несколько месяцев мы планируем презентовать новый фонтан - с очень красивой скульптурой Архистратига Михаила, который считается покровителем Киева. Убежден, этот фонтан станет еще одним магнитом для киевлян и гостей нашего города", - сказал Кличко.

По его словам, инфраструктура столицы продолжает развиваться, несмотря на эпидемию и все еще сохраняющуюся опасность коронавируса.

Напомним, недавно под Киевом девушка разрушила фонтан при попытке сделать селфи.