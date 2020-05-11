В Польше без сезонных рабочих из Украины может пропасть урожай, в соседней стране есть необходимость в "сотнях тысячах" рабочих, тогда как местные жители не смогут заменить украинских заробитчан.

Об этом сообщил глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек в интервью "Укринформу".

По словам Гайовничека, без украинских заробитчан Польше будет очень сложно собрать урожай. "Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", - говорит Гайовничек.

Напомним, 8 мая пункты пропуска на границе с Польшей и в морпорту Скадовска возобновили свою работу.

Также "Страна" сообщала, что сегодня Украина ослабляет карантин: в Киеве открылись кафе и магазины, Львов продлевает ограничения. С 12 мая заработают сервисные центры МВД, но записываться в них нужно заранее и только онлайн.