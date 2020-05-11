В китайском городе Ухань, который называют эпицентром распространения коронавируса, за сутки обнаружили пять случаев заражения. Все больные проживают в одном жилом комплексе.

Об этом сообщает Reuters.

"Все последние подтвержденные случаи были классифицированы как бессимптомные, люди, которые дали положительный результат на вирус, способны заражать других, но не имеют клинических признаков, таких как лихорадка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что одной из заболевших стала 89-летняя пациентка, о которой было известно ранее.

Чиновники городского управления здравоохранения уточнили, что сейчас ведется мониторинг сотен бессимптомных случаев заражения коронавирусом в Ухани.

Днем ранее мы писали, что в китайском городе Ухань впервые за месяц обнаружили зараженного коронавирусом, который находится в тяжелом состоянии. В последний раз такое было зафиксировано вначале апреля.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом на планете заразились 78 634 человек. Общее число жертв достигло уже 282 719 человек.