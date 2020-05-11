На линии разграничения на Донбассе продолжают действовать ограничения, которые не зависят от решений властей относительно карантина в Украине и могут быть сняты лишь особым распоряжением. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Несмотря на правительственное решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения продолжаться и далее - до отдельного распоряжения. Напомним, они вводятся соответствующим приказом командующего объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как напомнили в Госпогранслужбе, во время действия ограничений пересечь линию разграничения возможно только по отдельному решению командующего объединенными силами в случае веских причин гуманитарного характера или критических жизненных обстоятельств.

"С 22 марта командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешений. Основная часть - 236 положительных решений - были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Но при этом в Госпогранслужбе отметили, что иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии разрешения. В частности, более двух десятков человек,не пустили на оккупированный Донбасс сепаратисты.

В связи с этим граждан просят учесть данные обстоятельства при планировании поездки на неподконтрольную территорию.

Ранее "Страна" писала о том, что несмотря на призывы ООН, Зеленский отказался открывать пункты пропуска на Донбассе.

Также мы сообщали, что штаб ООС сообщил о 17 обстрелах на Донбассе 9 мая.