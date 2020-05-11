В понедельник, 11 мая, в Киеве возобновили работу не только летние террасы кафе и ресторанов, но торговые точки. Так, обувной магазин Gino Rossi на Сагайдачного снова принимает покупателей. Однако сюда нагрянула "Муниципальная варта".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, по словам хозяина бутика, претензия "Муниципальной варты" заключалась в том, что открываться магазинам в Киеве можно не с 11 мая, а с 12-го.

"Они пришли и утверждали, что Кличко сказал - можно открываться завтра. Не к чему [больше] придраться", - рассказали продавцы магазина.

Отметим, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко еще вчера сообщал, что 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия. В том числе речь об открытии непродовольственных магазинов.

В тоже время в Киеве снятие ограничений, согласно распоряжению КГГА, начнется с 12 мая.