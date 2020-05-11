В Одессе с 11 мая сняли первые карантинные запреты, которые касаются работы ресторанов, кафе с летними площадками и парикмахерских.

"Страна" наблюдала, как одесские рестораторы и парикмахеры выходят из карантинного простоя.

Собственно, все одесские парикмахерские и салоны красоты и раньше работали, но подпольно – по предварительной записи для "своих" клиентов. Сегодня после 9 часов утра большинство одесских парикмахерских также были закрыты. Во всяком случае, на некоторых до сих пор висят таблички "Закрыто". Однако к 11 часам утра многие из парикмахерских таблички сняли, и даже открыли двери. Сами парикмахеры облачены в маски и перчатки, заведения начали принимать первых клиентов. Собственно, посетителей пока немного, сегодня еще официальный послепраздничный выходной.

"Очередей не ждем, мы и раньше работали для узкого сегмента клиентов – у нас эксклюзивные, дизайнерские услуги. Стрижка, бритье стоят дорого. От карантина мы практически не пострадали, наш салон красоты работал как бы в "теневом" режиме. Так как у нас давно сложился свой контингент клиентов, они никуда не уходили. Некоторые мастера даже на дом выезжали, но такая услуга у нас и до карантина была. Пострадали парикмахерские нижнего ценового сегмента, рассчитанные на стандартные услуги и клиентуру среднего уровня. Вот из них многие после карантина уже не откроются – наши коллеги из таких заведений не потянули аренду", - рассказал владелец одесского салона красоты Богдан Кравченко.

Большинство одесских крупнейших торговых центров открыты, но магазины в них открыты еще не все. Например в одесском "Сити-центре" открылось примерно половина магазинчиков. А вот многочисленные кафешки и рестораны торгового центра пока закрыты – у них нет летних площадок.

Послабление карантинного режима явно обрадовало многих одесситов – многие идут в торговые центры не просто на шоппинг, а как на некую экскурсию. А стоянки перед торговыми центрами постепенно начинают напоминать предкарантинное время – каждую минуту подъезжают все новые автомобили.

Торговый центр на проспекте Небесной Сотни в Одессе

Зато в центре Одессы рестораторы устроили настоящее неформальное соревнование, кто быстрей откроется. Одной из первых открылись летние площадки сети ресторанов Савелия Либкина – "Тавернетта" и другие.

Ресторатор сказал, что карантин стал для его предприятия тяжелым испытанием.

"К счастью, нам удалось сохранить 95 процентов персонала. Но пять процентов все же ушли. Одним сотрудникам мы платили зарплаты во время карантины, некоторым – нет. В наших заведениях соблюдены все требования Минздрава – официанты в масках, очках, перчатках, между столами необходимая дистанция, все аксессуары – антисептики, салфетки есть на каждом столе. Для посетителей открыт доступ в туалет – проходы ограждены ленточками", - говорит Савелий Либкин.

В списке требований Минздрава к открывшимся летним площадкам кафе и ресторанов есть довольно загадочные и странные требования – например, нельзя давать меню в руки посетителям, сидеть за одним столом может не более двух человек, а есть нужно из одноразовой посуды.

По наблюдениям "Страны" за открывшимися летними площадками, эти требования все рестораторы просто игнорируют – блюда подают в обычной посуде, за столами сидят даже большими компаниями – по пять и шесть человек, а меню переходит из рук в руки. Правда официанты на открывшихся площадках реально напоминают космонавтов – на лице прозрачные пластиковые забрала, фартуки, перчатки.

Зато посетители на летних площадках – поголовно без масок и перчаток. Лишь некоторые из клиентов пользуются антисептиками, большинство и это условное требование, мягко говоря, игнорируют.

По приблизительным подсчетам "Страны", пока в Одессе открылось лишь около одной трети парикмахерских, салонов красоты и летних площадок кафе и ресторанов. Остальные активно готовятся – поливают дезинфекторами площадки, протирают уже вынесенные столы и стулья. Впрочем, многие из еще не открытых заведений общепита, поясняют это тем, что они еще не успели заключить ежегодные договоры на летние площадки с одесской мэрией. То есть, по сути, не пройдет и недели, как откроются почти все одесские рестораны и кафе, которым удалось сохранить персонал и необходимые финансы для начала работы.

Те, которых карантин фактически разорил, говорят о том, что муниципалы и центральная власть не сделали ровным счетом ничего для поддержки малого бизнеса.

"Закрыл свое кафе – придется отдать владельцу, который сдавал мне площадь в аренду. Не хватает денег, что бы просто сделать первую закупку. Дошло до того, что мои сотрудники – официанты и повара даже предлагали сброситься на открытие нашего кафе. Но этих денег все равно бы не хватило, так как им бы пришлось работать без зарплаты еще месяц, пока мы вышли бы хотя бы в "ноль". У нас не очень популярное кафе в спальном районе на Таирова, мы открылись поздней осенью и не успели "прибить" клиентов, хотя готовили очень вкусно и цены были очень демократичные. Но с нас драли по три шкуры – никто не отменял налогов, никто не дал скидку на аренду, а столице на нас и вовсе плевать, никакой поддержки не было. Таких как я много, еще двое моих знакомых так и не смогут вынырнуть на поверхность после карантина. И вот эти послабления, типа разрешения на открытие летних площадок, не решат вопроса. Это даже не полумера, это даст преференции лишь тем, у кого есть летние площадки в туристических местах города", - рассказал владелец небольшого кафе, одессит Владимир Воробьев.

Как сообщала "Страна", на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек .

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