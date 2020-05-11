Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что апрельские надбавки медикам за работу с больными коронавирусом будут проводиться через Национальную службу здоровья Украины. Это поможет избежать повторных задержек.

Об этом он сообщил во время заседания по вопросам противодействия коронавирусу, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, в ходе заседания Зеленский сделал замечание из-за задержки выплат медикам за март. По словам Шмыгаля, направленные средства в регионы местные власти использовали, руководствуясь не постановлением Кабмина от 2020 года, а документом от Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому произвести выплаты в регионах не удалось.

"Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее", - сказал Зеленский.

Уточняется, что искать пути решения проблемы в Кабмине будут на этой неделе.

Напомним, по словам главы Минздрава Максима Степанова, по состоянию на пятницу, 8 мая, только Полтавская область выплатила 300% надбавок медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Каждый такой медработник получил в среднем 21 000 гривен.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский нашел виновных в обмане врачей, которым не дали надбавку в 300%. Он поручил всем главам ОГА полностью погасить задолженность перед врачами.