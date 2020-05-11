В понедельник, 11 мая, в первый день смягчения карантинных мер в Украине, в Киеве уже начали работать открытые террасы некоторых заведений на Почтовой площади. На летних площадках пока мало людей, однако многие просто прогуливаются по набережной и отдыхают, сидя на лавочках.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, полноценную летнюю террасу открыл ресторан "Компот". Официант рассказал, что людей немного, но все же спрос есть.

"Людей пока мало, но сегодня только первый день работы, поэтому ждём всех", - сказал молодой человек журналисту "Страны".

За столиком на летней площадке в этот момент сидел один мужчина. По словам официанта, он заказал круассан и кофе.

Одно из самых популярных заведений сети McDonalds - ресторан на Почтовой площади - сегодня работает на вынос. Возле окошка выстроилась очередь из желающих приобрести еду и напитки.

К слову, людей на набережной много, многие взяли напрокат велосипеды и катаются, а некоторые просто отдыхают, сидя на лавочке.

Напомним, "Страна" публиковала фоторепортаж о том, как в Киеве начали досрочно открывать рестораны и кофейни.