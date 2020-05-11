Ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции останутся обязательным требование при введении адаптивного карантина для избежания вспышек коронавируса. Об этом говорилось на совещании у президентаУкраины Владимира Зеленского в понедельник, 11 мая, сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом с участием президента Зеленского обсудили планы по смягчению карантина.

"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию заболевших и последнюю статистику о распространении инфекции, и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным на утро 11 мая, число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек.

Также мы сообщали, что в Минздраве украинцам напомнили о новых правилах жизни на карантине с 11 мая.