Сегодня, 11 мая, в первый день ослабления карантинных мер в Киеве на Трухановом острове наблюдается много людей.

Некоторые решили искупаться, а некоторые просто принимают солнечные ванны и ловят рыбу. Многие отдыхающие на природе - без масок, дистанцию никто не соблюдает, однако на пляже компании расположились в десятках метров друг от друга.

Напомним, в Киеве сегодня открылись кафе и магазины. Кстати, в Минздраве признали, что часть ограничений вводили ради психологического воздействия на украинцев - чтобы создать ощущение тревоги, которое заставит соблюдать карантин. Например, не имело смысла закрывать парки и скверы, которые стали доступными с сегодняшнего дня.

Как сообщала "Страна", на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек.

Печерский и Дарницкий районы столицы лидируют по числу пациентов с коронавирусом.