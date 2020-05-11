Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением предоставить малому и микробизнесу, поскольку они больше всего страдают от введенного карантина.

Об этом он заявил во время заседания по противодействию коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - сказал он.

Напомним, на этом же заседании премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, что правительство заканчивает создание программы "Новые деньги", которая поможет отечественному бизнесу взять кредит "под очень низкий процент".

Ранее "Страна" рассказывала, что 11 мая, ряд ресторанов и кофеен в Киеве возобновил работу досрочно, с прицелом на то, что уже сегодня и вступает в силу первый этап ослабления карантинных ограничений