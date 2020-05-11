Почти два месяца Украина провела на карантине. Который только сегодня начали смягчать. Заработали многие рестораны, магазины и даже торговые центры. А также парковые зоны и салоны красоты.

В тоже время, как во введении ограничительных мер, так и в их снятии не прослеживается какой-то внятной логики, связанной с собственно эпидемией коронавируса.

Когда они вводились, больных в Украине было несколько десятков и рост шел по несколько человек в день.

Сейчас, когда их снимают, заболевших более 15 тысяч и прирост идет плюс-минус 500 человек еженевно. Число же смертей каждый день держится на уровне более 10 человек. И это все с поправкой на мизерное число тестов, которые делают в нашей стране (то есть, скорее всего, заболевших в реальности гораздо больше).

Поэтому, повторимся, с точки зрения логики борьбы с эпидемией непонятно ни введение этих ограничений, ни их снятие.

Накануне ситуацию еще более запутал, посеяв сомнения в адекватности мер, и главный санврач Виктор Ляшко. Он признался, что закрывать парки и поливать улицы дезинфектором было вообще не нужно. А делали это лишь для психологического эффекта, чтоб напугать народ.

"Страна" проследила, как начались послабления режима изоляции в Украине и что показали два месяца карантинных мер.

Как Украина начала снимать карантин

Сегодня вступило в силу решение Кабмина о частичном снятии ограничений. Мы подробно рассказывали, что именно открывают: парки, летние терассы в кафе, непродовольственные магазины, больницы для плановой госпитализации.

Причем окончательное решение за властями областей и городов: руководствуясь решением правительства они имеют право, но не обязанность, ослаблять карантин.

Поэтому на Львовщине, где статистика болезни растет, решили отложить послабления до 15 мая. А в Киеве постановили вводить их не сегодня, а с завтрашнего дня.

Но как показал день сегодняшний, та же столица начала массово выходить из карантина уже сейчас. Открылись летние терассы в кафе и ресторанах, столики вынесли и кофейни. Заработал ботанический сад на Печерске, где одновременно стали торговать МАФы.

А на Трухановом острове народ расположился на пикники, хотя прибрежные зоны под запретом до 22 мая.

Случаев противодействия со стороны полиции - не видно. Правда, были инциденты с "Муниципальной стражей", которая пыталась закрыть обувной магазин, заработавший в центре Киева. Но уже открыты некоторые торговые центры, где работают и продуктовые, и, к примеру, магазины электроники.

То есть карантин массово не соблюдается, и объекты торговли открываются явочным порядком - хотя лишь некоторым из них позволили работать, да и то с завтрашнего дня.

Такая ситуация не только в столице. Некоторые города начали еще раньше отменять карантин. А сегодня уже начались очереди в парикмахерские Харькова и пошли посетители в рестораны Одессы.

Причем дистанция между столиками соблюдается редко, люди сидят большими компаниями, подают им еду не в одноразовой посуде.

В общем наставления Минздрава не особенно и соблюдаются.

Также в Одессе открылись многие торговые центры, хотя магазины в них работают еще не все.

Понятно, что это лишь первый день (в Киеве, к примеру, основное открытие намечено на завтра). Но уже показательно, что противоэпидемических норм массово не выполняют. Причем речь как о бизнесе, так и населении. Да и о полиции, которая закрывает глаза на эти нарушения.

В общем такой себе коллективный саботаж решений власти.

И вряд ли можно думать, что люди не в курсе опасности заражения. Просто многие уже поняли, что ряд ограничений власть ввела сугубо для галочки. Или, как выразился главный санврач Виктор Ляшко - для "психологического эффекта".

Признание санврача

Вчера в эфире телеканала "Украина 24" Ляшко сделал неожиданное заявление - оказывается, закрытие парков и скверов с эпидемиологической точки зрения бессмысленно. Оно нужно было только, чтобы напугать население.

"Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство", - сказал Ляшко.

По его словам, эту практику переняли у других стран.

"Когда я изначально анализировал те меры, которые внедрялись в Китайской Народной Республике, затем в Италии, также с точки зрения эпидемиологии думал, а зачем они это делают. Если это капельная инфекция, она не влияет, например, на эти пути передачи. Затем, когда начинали анализировать, начали общаться через послов с эпидемиологами, они рассказывали, что люди не видят, это невидимая инфекция, нужно создать психологический какой-то эффект", - прокомментировал главный санврач.

Заявление замминистра здравоохранения крайне скандальное.

Это признание в том, что украинцами откровенно манипулировали, нагнетая панику. И ссылки на опыт других стран неуместен - в той же Европе далеко не везде закрывались парки. В десятках стран с куда более тяжелой эпидемиологической ситуацией они продолжали работать. И давать людям хоть какую-то отдушину во время изоляции.

Тем более было странно закрывать от людей природу весной.

Собственно, поэтому многие украинцы считают, что карантин - во многом профанация. И с наступлением тепла люди вышли в парки, несмотря на запрет. Полиция же то ли не могла, то ли не хотела пресекать массовое правонарушение.

Да и сегодняшний день показал - украинцы достаточно адекватно оценивают, где есть риск заразиться, а где нет. Несмотря на открытие кафе и ресторанов, аншлага на летних терассах пока нет. Как и в магазинах, которые сегодня начали работу.

То есть можно было не нагнетать панику и не манипулировать, а ввести разумные избирательные ограничения. А пока к позиции Ляшко да и вообще власти остаются вопросы.

500 заболевших в день: отменяем карантин

Ограничения Украина стала вводить примерно в середине марта. К примеру, Киев закрыл рестораны 16 марта, когда было выявлено семь случаев коронавируса по всей стране, а ежедневный прирост колебался на уровне 5-10 человек в день.

Открыли же кафе на этапе, когда заболевает примерно по 500 новых пациентов в день. И показатель пока и не думает падать.

То есть уже на этом примере видно, что реальное состояние эпидемии и карантин - это в Украине две большие разницы. Болезнь прогрессирует по-своему, а карантин то вводится, то отменяется сугубо волюнтаристским путем.

То его вводят, чтобы напугать население - хотя очевидно, что заразиться от прогулки в парке нельзя. То отменяют, когда заболевание на пике, а на Западной Украине уже некуда класть больных.

Очевидно, что так бывает, когда во главе угла - не здоровье населения и экономики, а сиюминутная политическая целесообразность.

"Страна" в апреле уже рассказывала, что профанация карантина самими же властями идет полным ходом: работают огромные супермаркеты, при этом запретили работу малого бизнеса, обсервация тысяч приезжающих в Украину заробитчан не производится и так далее. Дошло до того, что депутаты от "Слуги народа" начали тайно ходить в рестораны.

Тогда мы высказывали предположение, что закрытие страны - это был "прогиб" перед Западом и попытка ему подражать. Снимают же карантин, когда его начали снимать и в Европе. При этом никто не берет в расчет, что число заболевших в странах ЕС действительно существенно упало, а в Украине еще нет.

Второй причиной стал протест уже упомянутого малого бизнеса, который начал откровенно бунтовать против того, что крупные сети вроде "Эпицентра" работают невзирая на карантин - да еще и в отсутствие конкуренции от рынков "поднимают" новые прибыли. А мелкие предприниматели вынуждены вымирать.

Поддержали протест аграрии и мэры многих городов. После этого и ввели послабления. Еще и признавшись, что можно было и обойтись и без многих ограничений.

Усугубляет ситуацию то, что никому неизвестно, сколько вообще в Украине больных. Страна на последнем месте по количеству тестов среди своих соседей. Это еще больше разводит по сторонам карантинные мероприятия и собственно болезнь, от которой они призваны уберечь.

Ошибкой Украины было бездумное копирование чужих методик карантина, без оглядки на реальную экономическую ситуацию и с сохранением бизнеса избранных олигархов. Это породило сначала панику, а потом взрыв недовольства. Ведь в отличие от тех же европейских стран, Китая и США у нашего правительства нет возможностей поддерживать предпринимателей и их работников, которые ушли в простой из-за карантина.

В результате чего власть вынуждена спешно отменять карантин, хотя эпидемия пока еще не идет на спад даже по официальной статистике.

"Тотальное перераспределение рынков". Реакция соцсетей

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва подводит итог карантинной эпопее, которая сегодня начала подходить к своему окончанию.

"Сегодня Украина ослабляет карантин.

А главный санитарный врач Ляшко накануне заявил, что власти сознательно вгоняли население в панику, вводя ненужные, с точки зрения борьбы с эпидемией, запреты. Например, на посещение парков.

На самом деле, ненужных ограничений было еще больше. Никто так и не ответил, например, на вопрос, чем огромный супермаркет с толпами людей безопаснее небольшого магазина.

Но последствия политики сознательного раздувания паники, это не только стресс у населения (отдельный, кстати, вопрос как он повлиял на здоровье нации).

Это еще и массовое закрытие малого бизнеса, сотни тысяч, а возможно и миллионы, людей, которые остались без зарплат и работы. И которым государством не дало ровным счетом ничего, кроме каких-то мизерных подачек.

И это же – прибыль для тех, кому позволили продолжать работать.

Фактически, под видом карантина было произведено тотальное перераспределение рынков в пользу более крупных игроков за счет более мелких.

"Страна" была одним их тех изданий, которые с самого начала всей этой истории публиковала и альтернативные мнения относительно карантина и его последствий. В марте об этом решались вместе с нами писать и говорить очень немногие. К концу апреля – стали говорить почти все. Именно поэтому власти и начали спешно ослаблять карантин, снимая самые очевидно-нелепые ограничения.

В марте "Страна" опубликовала свою позицию. Мы написали, что наши журналисты продолжают полноценно работать, так как наш долг – давать людям оперативную и достоверную информацию о происходящем.

В том числе, мы сделали это заявление и для того, чтобы показать – мы не поддались панике и будем оценивать ситуацию объективно. Не исходя из истерических призывов, а исходя из фактов, экспертных мнений и здравого смысла.

"Страна" всегда стремится максимально трезво смотреть на вещи.

Мы никогда не участвуем (и не будем участвовать) в сеансах массового зомбирования в угоду властей и политиков. Это наша позиция. Была, есть и будет".

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова сравнивает слова Ляшко с действиями властей Киева, которые заблокировали въезд в Киев накануне Пасхи.

"Главный санитарный врач Ляшко сделал ключевое за два месяца заявление о сути карантина. Он сказал, что парки закрывали от людей, чтобы создать страх и панику в обществе. И это - первое честное заявление власти.

Скажу больше. Когда перекрывали въезд в Киев и мерили температуру автомобилистам, преследовали те же цели. Когда вырывали могилы и показывали по телевизору братские могилы умерших от гриппа, тоже нагоняли страх. Они целенаправленно и методично сеяли панику. Все это время нас пугали и запугивали, принуждая подчиняться их правилам. И мы пугались, запугивались и прятались по домам. А страх это высшая форма унижения, психологическая казнь геополитического масштаба, которая будет иметь серьёзные психологические последствия для тех нации, чьи лидеры сыграли в эту игру. Английский поэт Самюэл Тейлор любит говорить, что в политике то, что начинается страхом кончается обычно безумием.

Есть и хорошие новости. Я счастлива, что в моем окружении нашлась дюжина независимых людей, у которых хватило смелости игнорировать попытки их запугать. И которые все это время проживали своими коридорами адекватности. Они есть по всему миру. На этих людях держится мир. На западе уже создаются следственные комиссии с целью узнать, кто и зачем запугивал их граждан. Я надеюсь, что у нас также есть парламент, есть оппозиция, которая найдёт в себе смелость создать следственную комиссию в Верховной Раде и найти ответы на два важных вопроса. Сколько и кто заработал на пандемии? И насколько были эффективны усилия власти в борьбе с коронавирусом? Нас очень долго казнили страхом. Теперь народу нужна казнь".

Бизнесмен Александр Деркач иронизирует по поводу слов Ляшко:

"Теперь я наконец понял как оно. Главный санитарный врач Виктор Ляшко всё объяснил, спасибо. Улицы, говорит, мыли и парки закрывали не потому, что так надо было. Это мы вас, чудаков, шугануть хотели. Чтоб вы по ним шастали только до ближайшего Эпицентра и обратно. И не только улицы и парки. Магазины и рестораны, чтоб вы в них лишних денег не тратили. Копили на лекарства и на пенсионную реформу. Метро, чтоб казённый инвентарь жопами не тёрли и электричество в стране берегли. Для майнинга криптовалют. Офисы, чтоб в фейсбуке не сидели и друг другу гадости разные не писали. А школы потому что там хорошему всё равно ничему не научат. Только курить и матюкаться".

Телеведущий Макс Назаров опубликовал фото с Киевского моря, где отдыхали на этих выходных сотни людей - как иллюстрацию понимания украинцами мер карантина.

"По словам главного санврача Ляшко, в Украине закрыли парки и скверы не из-за опасности заражения людей. Это всего лишь психологический трюк

Мол, если закрыты парки - это знак опасности, сигнал тревоги. И массы от страха останутся дома. Прямо сценарий лучших апокалиптических фильмов.

Но, украинцы ж неглупые, все понимают, поэтому вертели все эти попытки сделать из себя идиотов по сценарию какого-то там фильма".

"Сеять ощущение тревоги это как раз и называется - сеять панику. Благими намерениями, как известно, выстелена дорога в ад... А никто не подумал о том, сколько инфарктов и инсультов вызывает стабильное ощущение тревоги?", - удивляется главный редактор газеты "Факты" Александр Швец.

"Запугали до полусмерти миллионы людей, довели до нервной истерии сотни тысяч. Уничтожили десятки тысяч бизнесов.

Интересно, что у всего этого куча защитников. Помните как ко мне в коменты люди приходили с фэйками о вирусных аэрозолях?

Сохраняйте критическое мышление, даже если весь мир против вас", - рекомендует журналист Владислав Бовсуновский.