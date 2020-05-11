Со вторника, 12 мая, в Украине снова заработают Сервисные центры Министерства внутренних дел, в которых можно зарегистрировать авто. Чтобы воспользоваться их услугами, украинцы должны будут предварительно записаться через электронную очередь.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По словам Геращенко, за два месяца карантина в стране могли накопиться десятки тысяч перерегистраций авто. Поэтому их владельцы не должны бежать в Сервисные центры в первый день их работы. Стоит воспользоваться услугой "Запись в электронную очередь", доступной на сайте Главного сервисного центра МВД.

Автовладельцам советуют открыть раздел"Запись в электронную очередь", найти Сервисный центр МВД, в который они планируют обратиться, и получить дату и время, когда они могут это сделать.

"Вы всегда успеете продать или купить авто, а вот здоровье можете не уберечь. Поэтому пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по пользованию услугой "Запись в электронную очередь" на сайте ГСЦ МВД и зарегистрируйтесь для того чтобы не тратить свое время в очередях, не рисковать здоровьем и получить услуги в комфортных условиях", - сказал Геращенко.

В случае отсутствия в нужном Сервисном центре МВД электронной очереди запись на проведение услуг будет проводиться по номерам телефоном региональных сервисных центров МВД соответствующей области.

Отмечается, что онлайн-запись является индивидуальной и не может быть передана другому лицу. Несоответствие выбранной услуги и данных, указанных при регистрации в электронной очереди, реальным данным лица является основанием для отмены регистрации в электронной очереди.

Напомним, с 11 мая в Украине вступил в силу первый этап смягчения карантинных мер.

"Страна" ведет онлайн-хронику о том, что происходит в Украине и мире 11 мая в связи с пандемией коронавируса.