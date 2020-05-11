Странам Европейского Союза угрожает вторая волна распространения коронавируса и уже сейчас стоит начать готовиться к этому. Об этом сообщает источник в Еврокомиссии со ссылкой на данные последней оценки рисков, передает ТАСС.

"В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, бельгийский вирусолог Марк ван Ранст высказал обеспокоенность тем, что смягчение карантинных ограничений и хорошая погода на улице, которая привлекает людей в парки и на прогулки, может привести ко второй волне коронавирусной инфекции.

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