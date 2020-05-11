Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство заканчивает создание программы "Новые деньги", которая поможет отечественному бизнесу взять кредит "под очень низкий процент".

Об этом со ссылкой на слова премьера сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, программа "Новые деньги" должна помочь поддержать украинский бизнес, который пострадал от карантина, который был введен из-за коронавируса.

"Эти программы (вместе с "5-7-9%" - Ред.) помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программы – сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - сказал он.

Также Шмыгаль напомнил, что в период с начала месяца количество безработных увеличилось на 140 000 человек.

Как писала "Страна", правительственная льготная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" не дала толчок полномасштабному развитию в Украине малого и среднего бизнеса, как рассчитывалось изначально. По последней официальной статистике, было удовлетворено лишь 2% кредитных запросов бизнесменов: после подачи 17,3 тыс. заявок на 11 млрд грн было предоставлено лишь 369 кредитов на 232 млн грн.

Также мы сообщали, что на Майдане Независимости в Киеве 3 мая прошла акция протеста физических лиц предпринимателей.