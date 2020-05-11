В Британии мужчина выздоровел после тяжелой формы коронавируса. Фото: ВВС/Kaitlyn Taylor

Житель Британии сумел выздороветь после коронавирусной инфекции с осложнениями в виде комы, двойного инсульта и сепсиса (заражение крови). Спустя 6 недель в больнице Эссекса и 20 дней на аппарате искусственной вентиляции легких, он самостоятельно покинул медучреждение, чтобы восстанавливаться дома.

Об этом сообщает ВВС.

В общей сложности пациент - 31-летний Омар Тейлор провел 6 недель, болея Covid-19. 20 дней мужчина находился на аппарате ИВЛ. За время болезни он был в коме, перенес двойной инсульт, сепсис, сердечную недостаточность. Врачи предупредили его жену готовиться к худшему. Но мужчине удалось выкарабкаться - из больницы он вышел своим ходом и продолжил восстанавливаться дома.

Теперь врачи будут тщательно изучать его историю болезни, чтобы использовать этот случай для протоколов лечения других пациентов. 

В Британии мужчина вылечился от коронавируса, перенеся кому. Фото: ВВС/Kaitlyn Taylor

Ранее стало известно, что украинцам запретили выезд из страны без спецразрешения от МИД.

Как сообщала "Страна", с 11 мая власти Великобритании ослабили карантин и разрешили загорать и заниматься спортом.

Напомним, первыми больными с коронавирусом в Великобритании ещё в декабре стали участники хорового коллектива.

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