Житель Британии сумел выздороветь после коронавирусной инфекции с осложнениями в виде комы, двойного инсульта и сепсиса (заражение крови). Спустя 6 недель в больнице Эссекса и 20 дней на аппарате искусственной вентиляции легких, он самостоятельно покинул медучреждение, чтобы восстанавливаться дома.

Об этом сообщает ВВС.

В общей сложности пациент - 31-летний Омар Тейлор провел 6 недель, болея Covid-19. 20 дней мужчина находился на аппарате ИВЛ. За время болезни он был в коме, перенес двойной инсульт, сепсис, сердечную недостаточность. Врачи предупредили его жену готовиться к худшему. Но мужчине удалось выкарабкаться - из больницы он вышел своим ходом и продолжил восстанавливаться дома.

Теперь врачи будут тщательно изучать его историю болезни, чтобы использовать этот случай для протоколов лечения других пациентов.

Ранее стало известно, что украинцам запретили выезд из страны без спецразрешения от МИД.

Как сообщала "Страна", с 11 мая власти Великобритании ослабили карантин и разрешили загорать и заниматься спортом.

Напомним, первыми больными с коронавирусом в Великобритании ещё в декабре стали участники хорового коллектива.