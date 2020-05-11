По состоянию на пятницу, 8 мая, только Полтавская область выплатила 300% надбавок медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Каждый такой медработник получил в среднем 21 000 гривен.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 11 мая сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, статистика касаемо выплат медикам по Украине остается неутешительной. Министр здравоохранения рассказал о своих намерениях доложить соответствующую информацию премьеру Шмыгалю и президенту Зеленскому. Особенно это касается данных "по отдельным областям".

"Единственная область, которая выплатила в полном объеме - это именно Полтавская область. В среднем они оплатили каждому медработнику, который работал с Covid-19, около 21 000 гривен. Это именно те 300%, которые они и должны были выплатить", - сказал Максим Степанов и пообещал, что дело с выплатами медикам будет доведено до конца.

Степанов о выплатах - с 04:01

Напомним, ранее Зеленский нашел виновных в обмане врачей, которым не дали надбавку в 300%. Он поручил всем главам ОГА полностью погасить задолженность перед врачами.