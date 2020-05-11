В УЕФА рассматривают возможность завершения еврокубкового сезона 2019-2020 в формате мини-турниров.

Об этом сообщает английская газета Mirror.

В частности, матчи Лиги чемпионов могут пройти в Стамбуле, а матчи Лиги Европы - в Гданьске. Именно эти города и должны были принимать финальные поединки турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Уточняется, что возобновить еврокубки планируют уже в начале августа, с тем, чтобы они были завершены до 29 числа.

Сейчас же в УЕФА хотят до 25 мая получить конкретные планы по завершению внутренних турниров и национальных лиг.

Это поможет принять решение по завершению еврокубков.

Напомним, после того, как в УЕФА приняли решение оказать беспрецедентную финансовую помощь всем национальным ассоциациям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, в Украине начали думать, как распорядиться этими деньгами (УАФ получила 4,3 миллиона евро - Ред.).

Ранее "Страна" сообщала, что УЕФА не допустит клубы в Лиги чемпионов, если те не доиграют лиги без уважительной причины.