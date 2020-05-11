В порту Роттердама в воскресенье, 10 мая, обнаружили тело гражданки Украины. 39-летняя женщина была членом экипажа круизного судна "Regal Princess", пришвартованного у одного из причалов, ее тело обнаружили в воде. Предварительной причиной смерти украинки называют суицид.

Об этом со ссылкой на директора департамента консульской службы украинского МИД Сергея Погорельцева пишет "Интерфакс-Украина".

Так, тело украинки обнаружили в воде. По данным полиции Нидерландов, она умерла в результате самоубийства. Тело женщины уже доставили в морг в Роттердаме, а ее родственникам сообщили о случившемся.

В МИД утверждают, что украинское посольство в Нидерландах находится на связи с местной полицией и медучреждениями, а также принимает все меры, чтобы организовать перевозку тела погибшей на родину для похорон.

Напомним, у берегов Мексики нашли погибшего украинского моряка с грузового корабля Panamax Alexander.