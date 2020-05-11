В западные, северные и центральные регионы Украины в среду, 13 мая, придут заморозки, которые объясняются обширным похолоданием в Европе 11 и 12 мая, которое коснется крайних западных регионов Украины. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

"Ночью 13 мая в западных областях заморозки в воздухе 0-3° (ІІ уровень опасности, оранжевый); в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, заморозки на почве 0-5° (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

11-12 мая через ряд стран Европы пройдет контрастный холодный фронт гренландского происхождения, который принесет интенсивное похолодание и местами будет сопровождаться снегопадами и даже метелями. Об этом на своей странице в соцсети написал харьковский синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, основной удар Арктики прочувствуют ночью и утром 12 мая жители стран Прибалтики, Польши, где температура воздуха опустится до 0° и будет сопровождаться мокрым снегом с его налипанием на провода и деревья.

"В течение дня зона смешанных осадков и холода распространится на Беларусь, крайние западные области Украины и северо-запад Европейской территории России. Наиболее интенсивные снегопады стоит ожидать в Северной половине Беларуси, Псковской и Новгородской областях России, а также в Карпатах. Температура воздуха даже в дневное время будет колебаться в пределах 0...+2, в Карпатах 2 - 4° мороза, что ниже климатической нормы для данного времени на 15 - 17 градусов", - сообщает синоптик.

Он не исключает, что в районах интенсивного выпадения мокрого снега произойдет массовый древопад и обрывы проводов с связи с резким увеличением нагрузки на кроны деревьев, которые уже обзавелись пышной листвой.

"Катализатором этого послужит и порывистый северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 17-22 м/с. В основном, подобный исход можно ждать в Прибалтике, на востоке Польши и северных районах Беларуси", - добавил Игорь Кибальчич.

По его словам, суточное понижение температуры во многих городах Украины превысит 10-15 градусов, что можно квалифицировать как резкое изменение погоды.

Ранее "Страна" писала о том, что 6 мая во Львове прошелся снегопад, а в Карпатах - снежная буря.

Также мы сообщали, что в ближайшие дни Украину разогреет до +27, а потом на запад страны может прийти снег.