В День Победы, 9 мая, телеканал "Интер", в онлайн-марше памяти которого приняли участие 1,3 миллиона украинцев, стал абсолютным лидером отечественного телеэфира.

В праздничные выходные его зрителями стали 11,6 миллионов человек. А в ночь на 10 мая YouTube-канал "Интер" также преодолел важную в его развитии черту - его подписчиками стали более миллиона пользователей.

Кроме того, праздничные проекты, приуроченные ко Дню Победы, на сайте inter.ua, официальном YouTube-канале и Facebook-странице телеканала также смотрели более миллиона зрителей - не только из Украины, но и из России, США, Израиля, Турции, Латвии, Германии, Польши, Чехии, Великобритании, Беларуси и других стран.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Уточняется, что 9 мая 2020 года доля телеканала "Интер" по массовой всеукраинской аудитории 18+ составила 15,3%, а по аудитории 18-54 (50+) - 12,0%. Все проекты собственного производства, которые канал подготовил ко Дню Победы, показали высокие цифры телесмотрения и 9 мая стали лидерами эфира в своих слотах.

Традиционный праздничный марафон "Наша Победа", который длился в прямом эфире "Интера" более 5 часов, собрал долю 11,4% среди массовой всеукраинской аудитории 18+ и 9,8% - среди зрителей 18-54 в крупных городах. Марафон стал лидером своего слота.

Наиболее заинтересовали зрителей марафона "Наша Победа" истории легендарных матерей Евдокии Лысенко и Александры Деревской, сюжеты о Сталинградской битве, об освобождении Праги и о партизанской борьбе отряда Ковпака, рассказы о бойцах Красной армии - об олимпийском чемпионе Викторе Чукарине и последнем живом украинском Герое Советского Союза Иване Калиберде, истории поиска могилы отца семьи Вьюнык и поиска родственников спасителя семьи Шенгелия, сюжеты о концентрационном лагере Аушвиц и других немецких концлагерях.

Кроме того, в рамках марафона телезрители узнали, как проходит марш памяти онлайн "Наш полк", организованный телеканалом "Интер" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего символическим маршем в "Нашем полку" прошли около 1 300 000 человек.

9 мая на "Интере" успешно прошла премьера второго сезона полюбившегося зрителям сериала "Ни шагу назад!". Доля 6-серийной военной драмы по аудитории 18+ в Украине составила 16,9%. Среди зрителей 18-54 в крупных городах картина "Ни шагу назад-2. На линии фронта" собрала 13,6% доли. Сериал стал лидером своего слота. Его посмотрели 4,5 млн человек в Украине.

С огромным успехом прошел большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех". Его доля превысила показатели прошлого года. По массовой всеукраинской аудитории 18+ она составила 20,4%, а среди зрителей 18-54 в крупных городах – 13,2%. По аудитории 18+ (Украина) концерт стал самым рейтинговым событием праздничных выходных на украинском телевидении. А по аудитории 18-54 (50+) уступил 9 мая только финальной серии военной драмы "Ни шагу назад-2. На линии фронта". По обеим аудиториям концерт телеканала "Интер", посвященный 75-летию Великой Победы, возглавил ТОП в своем слоте. В Украине его смотрели в субботу и воскресенье 7 млн человек.

Также в День Победы телеканал показал любимые многими поколениями военные фильмы: "Они сражались за Родину", "Шел четвертый год войны" и "В бой идут одни "старики". Одна из самых лучших картин о Великой Отечественной войне - драма Леонида Быкова "В бой идут одни "старики" - также безоговорочно лидировала в дневном эфире "Интера". Доля фильма составила 15,2% среди зрителей 18+ в Украине и 15,1% среди аудитории 18-54 в городах 50 тыс.+.

Напомним, "Страна" писала о том, как украинцы вопреки карантину вышли праздновать 9 мая.