В понедельник, 11 мая, в Киеве возобновил работу Ботанический сад, расположенный на столичном Печерске.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, сейчас там можно наблюдать толпу народа, при этом далеко не все из них соблюдают необходимую дистанцию. Также можно заметить, что часть людей без масок.

Уточним, что раньше полиция патрулировала парк и штрафовала тех, кто проникал на его территорию.

Посетители Ботанического сада на Печерске. Фото: Страна

Напомним, среди 416 украинцев, у которых в течение минувших суток выявили коронавирус, оказалось 27 детей и 62 медработника. Всего в стране из 15 232 пациентов с Covid-19 - уже 3 026 медиков.

"Страна" ведет онлайн-хронику о том, что происходит 11 мая в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса.