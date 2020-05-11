Поляки не смогут заменить заробитчан из Украины, к которым уже "привыкла" польская экономика. Особенно это касается тех сфер, где требуется ручной труд. Несмотря на кризис, сами поляки не спешат идти на такую работу.

Об этом рассказал польский предприниматель и председатель Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек в интервью "Укринформу".

По его словам, польский рынок очень зависим от работников из Украины и назвал иллюзией возможность заменить их поляками.

В качестве примера Анджей Гайовничек привел свою компанию по переработке яблок, клубники, вишен и смородины, которой сейчас требуются на работу 30-40 работников, но несмотря на кризис, желающих трудоустроиться среди поляков пока не наблюдается.

"Не каждый согласится работать в поле, в холодильных помещениях, ведь это - тяжкий труд. Понятно, что все хотели бы сидеть в офисах. На тяжелую физическую работу нет желающих", - поясняет Гайовничек.

По мнению польского предпринимателя, работающие в Польше украинцы должны зарабатывать не менее 12-14 злотых (75-90 гривен) в час чистыми.

"Но это зависит от сферы трудоустройства, поскольку, например, на строительстве зарабатывают чуть больше. Достаточно часто украинцы пытаются работать больше, чтобы в итоге больше получить на руки", - говорит Анджей Гайовничек.

Он не смог назвать точную цифру необходимых сейчас Польше рабочих рук из Украины, но считает, что это сотни тысяч.

Ранее "Страна" писала о том, почему пошли слухи о запрете на выезд украинцев из страны без спецразрешений.

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