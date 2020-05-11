Во Франции с понедельника, 11 мая, так же, как и в Украине, начали значительно смягчать карантинные меры. В стране открывают музеи и библиотеки, некоторые школы и детские сады. При выходе из дома не нужно иметь при себе специальную справку-форму, в которой указана причина нарушения самоизоляции.

Об этом сообщает BFMTV.

Жесткий карантин был введен во Франции почти 2 месяца назад, 17 марта. С 11 мая в стране приступили к первому этапу его ослабления.

С сегодняшнего дня открыты:

большинство предприятий торговли (кроме ресторанов),





небольшие музеи и библиотеки,





скверы и парки в большинстве регионов, за исключением Парижа и региона Гран-Эст, которые больше других пострадали от эпидемии.

Впрочем, власти рекомендуют тем, кто может позволить себе работать дистанционно, оставаться дома. Впрочем, больше не нужно носить с собой специальную форму, где указана причина выхода из дома. Это обязательство остается для тех, кто собирается пользоваться транспортом в час пик в столичном регионе.

В общественном транспорте введен масочный режим. В общественных местах это не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Разрешается заниматься спортом без ограничений по времени. Кроме того, жители страны могут без дополнительных объяснений путешествовать в радиусе 100 км от своего дома.

Кроме того, во Франции начинают открываться детсады и начальные школы. Сегодня на работу вышли только учителя, чтобы подготовиться к появлению учеников завтра, 12 мая. В классе будет находиться не более 10 детей одновременно. Некоторые школы, по своему желанию, могут частично продолжить дистанционное обучение.

Напомним, власти Великобритании ослабили карантин и разрешили загорать и заниматься спортом.

Также мы писали, что в Швейцарии с 11 мая частично заработали школы, открылись музеи и рестораны.