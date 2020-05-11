Польские ученые создали специальный калькулятор, при помощи которого можно будет подсчитать вероятную смертность от коронавируса.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская рассказала, что программа учитывает возраст и пол человека, а также информацию о четырех основных типах хронических заболеваний.

В разработке калькулятора принимали участие врачи и эпидемиологи. Среди хронических болезней, которые учитывает калькулятор - сердечно-сосудистые заболевания, повышенное кровяное давление, сахарный диабет, онкология.

"Риск смерти от Covid-19 очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев со смертельным исходом от коронавируса", - рассказал главный разработчик калькулятора доктор медицинских наук Петр Бандош.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом на планете заразились 78 634 человек. Общее число жертв достигло уже 282 719 человек. Всего же в мире заражены коронавирусом 4 102 955 человек. Умерли за сутки 3 398 больных. Излечились от болезни в общей сложности 1,4 млн человек.

Также "Страна" писала, что по данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 11 мая в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 408 летальных, 3 288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.