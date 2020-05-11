В 2019 году прямые инвестиции из Китая в США упали до 5 миллиардов долларов, это десятилетний минимум. Причиной стали напряженные отношения между странами. А вот инвестиции Штатов в КНР выросли с 13 млрд долларов в 2018-м до 14 млрд долларов в 2019-м.

Об этом со ссылкой на данные Национального комитета по американо-китайским отношениям и Rhodium Group пишет Associated Press.

Так, в 2018 году прямые инвестиции Китая в США составляли 5,4 млрд долларов, в 2019 году - 5 млрд долларов, это самый низкий уровень с момента великой рецессии в 2009-м. Причиной, очевидно, стало ухудшение отношений между государствами и "экономическая война", а также ограничения, введенные китайским правительством на зарубежные капиталовложения.

Американские инвестиции в Китай в прошлом году наоборот выросли - до 14 млрд долл с 13 млрд в 2018 году. Однако это увеличение в значительной степени обусловлено ранее анонсированными проектами - такими, как завод Tesla в Шанхае.

Двусторонние инвестиции между Соединенными Штатами и Китаем упали в прошлом году до семилетнего минимума.

Напомним, в США прогнозируют рост экономики уже в этом году. Но сначала ситуация таки ухудшится.