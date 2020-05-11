В Мексике обнаружили мертвым украинского моряка, члена экипажа грузового судна Panamax Alexander, того самого которое еще в 2017 году доставило в Украину первую партию угля из ЮАР. Розыск моряка инициировал капитан корабля после того, как выяснилось его отсутствие на борту.

Тело пропавшего украинца нашли местные рыбаки. Об этом сообщает "Укринформ" со сылкой на директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева.

"10 мая в посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканскому порту г. Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна Panamax Alexander (флаг Кипра, ИМО 9233492) гражданина Украины - члена экипажа судна. После обнаружения отсутствия моряка на борту судна, капитаном был инициирован розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и сообщено о происшествии администрации порта г. Масатлан. К поисковым работам были привлечены средства Военно-морского флота Мексики. В тот же день, 10 мая, тело гражданина Украины было обнаружено местными рыбаками", - рассказал Погорельцев.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, мексиканскими правоохранительными органами проводится расследование. Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников умершего гражданина Украины.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Мексике.

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