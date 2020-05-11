Верховный суд постановил, что водителям в Украине необходимо пропускать пешеходов даже на красный для них сигнал светофора, ведь в случае ДТП к ответственности могут привлечь обе стороны.

Об этом сообщает "Закон и бизнес".

Так, в суде оказалось дело о смертельном наезде на человека, совершенное из-за нарушения правил дорожного движения самим же пешеходом. Первая инстанция оправдала водителя, однако апелляционный суд постановил, что виновным в инциденте также является и водитель. Он нарушил ч.2 ст. 86 Уголовного кодекса (Нарушение ПДР, которое спровоцировало смерть пострадавшего).

Эту же позицию приняли и в Верховном суде, утверждая, что у водителя была техническая возможность избежать наезда на пешехода, используя экстренное торможение. В связи с этим решение суда осталось без изменений: три года лишения свободы условно, а также запрет на вождение на год.

Напомним, в сети появилось видео, как водитель сбил пешехода в Киеве, который переходил дорогу на красный цвет.

Ранее "Страна" рассказывала, как на трассе под Винницей полицейский насмерть сбил пешехода.