В Швейцарии с 11 мая частично заработали школы, открылись музеи и рестораны
С понедельника, 11 мая, когда в Украине начался первый этап отмены карантинных мер, в Швейцарии также существенно ослабляют ограничения. В стране открылись музеи, магазины и частично - школы.
Об этом со ссылкой на европейские СМИ пишет "Интерфакс".
Сейчас в стране выявлено уже более 30 000 случаев коронавируса, умерли более 1 800 пациентов с Covid-19. Власти предупреждают, что опасность вируса еще не миновала.
Тем не менее, с 11 мая в стране возобновляют работу:
- музеи;
- магазины;
- библиотеки;
- рестораны - при условии соблюдения защитных мер;
- частично - школы.
Напомним, власти Великобритании ослабили карантин и разрешили загорать и заниматься спортом.
Также мы писали, что количество жертв коронавируса на планете приближается к 300 000, а общее число зараженных уже 4 102 955 человек.
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