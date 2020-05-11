С понедельника, 11 мая, когда в Украине начался первый этап отмены карантинных мер, в Швейцарии также существенно ослабляют ограничения. В стране открылись музеи, магазины и частично - школы.

Об этом со ссылкой на европейские СМИ пишет "Интерфакс".

Сейчас в стране выявлено уже более 30 000 случаев коронавируса, умерли более 1 800 пациентов с Covid-19. Власти предупреждают, что опасность вируса еще не миновала.

Тем не менее, с 11 мая в стране возобновляют работу:

музеи;





магазины;

библиотеки;





рестораны - при условии соблюдения защитных мер;





частично - школы.

Напомним, власти Великобритании ослабили карантин и разрешили загорать и заниматься спортом.

Также мы писали, что количество жертв коронавируса на планете приближается к 300 000, а общее число зараженных уже 4 102 955 человек.