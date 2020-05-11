Украинские заробитчане оказались в западне. За границей многих уволили из-за карантина, а в Украине им предлагают мизерные зарплаты.

В то же время попытки властей запретить выезд за рубеж украинских работников тем более останавливают часть из них от возвращения домой.

Как в условиях такого цугцванга живется оставшимся в Европе заробитчанам и что с ними будет дальше, выясняла "Страна".

"Где-то 70% уволили"

С начала карантина в Украину вернулись сотни тысяч заробитчан. В основном те, кто работал по безвизу или у кого заканчивались рабочие визы, ведь неясно, когда опять откроют границы.

В то же время миллионы остались в Европе (у части просрочены документы, но, например, в Польше продлили сроки пребывания иностранцев из-за карантина). Они, как и большинство людей в Украине, уже "доедают" свои сбережения.

Европейцы набирают сезонных рабочих на поля - это считается самая "низкая" работа, и ставки из-за карантина понизили, полагая, что на безрыбье люди согласятся на любые условия.

С 11 мая, например, Чехия открыла границы для сезонных рабочих из стран не-ЕС, им только нужно сдать тест на коронавирус или пройти карантин.

Зазывают на сбор урожая также соседняя Польша, Финляндия, Германия, Швеция, Австрия.

Поляки уже не раз заявляли, что без украинцев на полях им не обойтись.

"Если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", - заявлял глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей, владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше (Real SA) Анджей Гайовничек.

Однако, по словам экспертов из агентств по трудоустройству, заробитчане не спешат на польские поля. Работа тяжелая и оплата резко упала из-за карантина.

"За ту же работу, за которую раньше платили 17-20 злотых в час (112-130 грн), сейчас дают 12-13 злотых (80-86 грн). В месяц на руки выходит около 500-600 долларов, вместо прошлых 800-1000 долларов. Уже набирают на сбор клубники, но и там оплату снизили - 2,5-3 злотых за лукошко (15-20 грн), а не 4-5 злотых (26-33 грн), как в прошлом году", - сказала нам специалист по трудоустройству Инна Мыць.

Кроме того, открытые в ЕС вакансии сборщиков урожая - это капля в море для многомиллионной армии оставшихся не у дел украинских заробитчан. Своим работы не хватает.

Например, в Польшу массово стали возвращаться сами поляки из более богатых западных стран, где их также уволили из-за карантина. И теперь, как ожидают эксперты, они будут забирать работу у украинцев, соглашаясь на зарплату, на которую раньше бы не пошли.

"Наверное, процентов 70 украинцев уже уволили. Работы в Польше нет - даже для своих. Для тех, кого уволили, очень мало шансов найти новое место. У моей подруги, она как и я под Катовице живет, уволили мужа, он сварщиком работал, а она беременная. Соответственно, они потеряли страховку. Пришлось рожать за наличные (в Польше роды без осложнений стоят 6 тысяч злотых - около 40 тыс.). Муж уехал в другой город, нашел там приработок, а она осталась одна с грудным малышом. Один знакомый поляк, у него фирма по установке отопления "Тенеко", признался мне, что уволил всех 90 своих работников, не желая содержать их. А подругу, польку, сократили недавно из ресторана, как и 60% сотрудников. Сказали: "Мы, может, позвоним вам потом". Так что поляки сейчас сами готовы работать вместо украинцев. А многим нашим остается или ехать назад в Украину, или искать новую работу", - делится со "Страной" живущая под Катовице уроженка Закарпатья Вероника Берневек, которая на днях вернулась в Польшу после праздничной "побывки" в Украине и прошла двухнедельный карантин.

Назад девушка еще долго не собирается - у нее в Польше вид на жительство и свой небольшой бизнес.

"Я здесь уже более трех лет, начинала с обычной агроработы - собирала шампиньоны. Работа была хорошо оплачиваемая. Но работать надо было 15-20 часов ежедневно. Поэтому через год уволилась, работала поваром (специальность получала в Украине, и применить ее в Польше не удалось). Все начинала с нуля. Теперь веду собственный бизнес. Многие украинцы хотят здесь начинать что-то свое, потому что государство помогает. К примеру, граждане до 26 лет освобождены от налогов, молодым дают беспроцентные кредиты для молодых. В Украине открыть свое дело накладно и дорого", - откровенничает Берневек.

"Не хотят ехать в Украину - боятся, что назад уже не пустят"

Истории с запретами на выезд заробитчан напугали многих украинцев - и они боятся возвращаться в Украину. А те, что вернулись, уже думаю, как выехать обратно.

"Если запретят выезд, сделаю все, чтобы только не возвращаться в Украину", - признается Берневек.

"Ищу знакомых, кто едет в мае-июне в Украину, чтобы забрать некоторые мои вещи. И не могу найти. Не все хотят сейчас ехать, потому что боятся, что назад их уже не пустят, - делится с нами живущая в Финляндии украинка Маргарита Кузинская. - С 14 мая рабочие поездки в Финляндию будут возможны, паромы также начнут продавать билеты. Логично, что тогда возможно возвращение в Украину наземным транспортом. Так как транзитом в принципе должны пустить на родину, а кто имеет рабочие долгосрочные визы затем может вернуться в Финляндию. Но сейчас все туманно и не все рискнут проверять это все на себе".

Передумал ехать в Украину и Игорь Мальский, который работает на стройке в Чехии.

"На карантине заказов стало меньше, заработки упали. Подумывал вернуться в Украину и начать с другом свою строительную фирму, но после всех этих новостей, что не пускают самолеты с нашими работниками в Европу, заставил меня поменять планы. Такое ощущение, что под шумок хотят вернуть "железный занавес" как при Союзе. И неясно, что будет с безвизом. Теперь, наоборот, мой товарищ хочет ко мне приезжать, но найдется ли для него работа - вопрос. Зовут пока только на поля, а это не те деньги, ради которых стоит гнуть спину. Адский труд, а платят слезы (около 500-600 евро)", - говорит нам Мальский.

У многих заробитчан не остается выбора - соглашаться пахать в Европе за мизер или возвращаться в Украину, где правительство посылает строить дороги за 6-8 тыс. грн.

"Зеленский же так мечтал вернуть украинцев из-за границы, обещал дешевые кредиты, обещал свой бизнес. Ну вот, вернулись. И что? Хорошо, что у меня "карта побыта", я в Украину пока не собираюсь, жду полного окончания карантина в Польше, надеюсь куда-то устроиться (раньше работала официанткой). А на "трускавки" (клубнику по-нашему) не пойду, там же совсем гроши платят, и здоровье можно подорвать", - говорит нам живущая в Варшаве франковчанка Марта Кисиль.

История со "спецразрешениями", которые якобы надо брать украинцам для вылета на заработки, внесла еще большую путаницу в умы заробитчан (на самом деле речь идет о разрешениях на вылеты чартеров, а не для отдельных заробитчан).

"Спекуляции на заробитчанах"

Говорят о попытке властей вести торги с ЕС на заробитчанской теме.

"Стратегия украинского правительства на ограничение выезда работников за границу (которая никогда четко не была объяснена общественности) выглядит как попытка спекуляции, доказательства своей ценности за счет собственных граждан. Мол, мы не можем провести демократические реформы, побороть коррупцию, построить инновационную экономику. Но у нас есть нужные ЕС рабочие руки?" - написала в Facebook живущая в Варшаве украинская журналистка Елена Бабакова.

Все это в совокупности может вызвать отток украинцев, а в самой Украине - волну протестов.

"Дальнейшее упорство правительства Шмыгаля в расторжении давнего социального договора по поводу возможности уехать зарабатывать и жить на Запад, приведёт, в том числе, к тому, что украинцы будут бежать со всех ног и документально обрывать связи с государством. Так устроена психология взаимоотношений государственных институтов и народа в Украине, построенная на тотальном недоверии. Недоверии к самому себе, кстати сказать, потому что упомянутые институты состоят из того же народа. И если высокий рейтинг доверия лично к президенту Зеленскому, которого народ всё ещё воспринимает как доброго и справедливого государя, будоражит воображение власти на тему, что пролезут любые эксперименты с вверенным электоратом, то это далеко не так. Потому что сработает давно выработанный рефлекс, выражаемый простым "да ну вас нахрен". Ну это не считая прочих радостей, о которых я писал раньше - потенциальной криминализации и роста протестных настроений", - написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Щербина.

"Своих нужно кормить"

Есть и другое мнение - украинцы будут вынуждены возвращаться домой из-за затянувшейся безработицы и экономического спада в Европе.

"Грубо говоря, своих нужно накормить. Поляки теперь реже ищут работу за пределами западной границы. В то же время, интерес к предложениям работы в Польше растет", - сказал нам Доминик Матчак, сотрудник агентства временной занятости Silverhand.

По соцопросам, примерно каждый третий польский работник был уволен в Германии, Австрии и Великобритании из-за карантина, когда начала закрываться сфера обслуживания.

Похожая ситуация - в Чехии, где также работает много наших.

"Чехов увольняют в Германии, Нидерландах, Франции. Многие вернулись и готовы браться за любую работу. Для иностранцев остается работа на полях, но ее не так много, в Чехию больше ехали на стройки. А сейчас там устроиться не так просто", - рассказала нам Мартина Валентова из агентства по трудоустройству в Праге.