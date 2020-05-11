В воскресенье, 10 мая, в Киев из Еревана и Шарджи прибыли более 300 украинцев. Эвакуационные рейсы из ОАЭ и Армении доставили их в аэропорт "Борисполь", где им провели термоскрининг. Теперь вернувшиеся на родину украинцы должны две недели пробыть на самоизоляции, контроль за соблюдением которой будет осуществляться при помощи приложения "Дій вдома".

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время оформления пассажиров авиарейсов из Шарджи и Еревана измерили всем температуру и опросили, как они себя чувствуют. В итоге среди прибывших не было тех, кто жаловался бы на недомогание или имел бы лихорадку.

Так как для прохождения карантина пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома", пограничники также проверили правильность данных, внесенных в мобильное приложение. Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тысяч граждан.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-хронику о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 11 мая.

Также мы писали о том, как 8 мая за сутки в Украину спецрейсами вернулись почти 800 человек.