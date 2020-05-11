Европейская комиссия, которая прогнозирует уменьшение ВВП всех стран ЕС на 7,4% до конца года, подозревает Германию в нарушении законодательства Евросоюза и намерена провести расследование. Если подозрения подтвердятся, то Германии грозят штрафные санкции.

Скандал разгорелся после того, как 5 мая немецкий Федеральный конституционный суд (ФКС) в Карлсруэ признал скупку облигаций на миллиарды евро посягательством на экономический суверенитет Германии и на три месяца запретил Бундесбанку участвовать в сделках с Европейским центробанком, который с 2015 года скупает гособлигации стран еврозоны для оживления экономики ЕС. Об этом пишет Deutsche Welle.

"Решающее слово в европейской правовой системе должно остаться за Европейским судом в Люксембурге и ни за кем другим", - заявила зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова.

О своей озабоченности решением суда в Карлсруэ и необходимости проверок заявила и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссия по действующему праву может накладывать денежные штрафы за нарушения европейского законодательства на страны ЕС.

Ранее "Страна" писала о том, что Еврокомиссия планирует продлить закрытие границ ЕС до 15 июня.

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