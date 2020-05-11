Во вторник, 12 мая, в Киеве будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта в условиях эпидемии коронавируса. В частности, допрейсы поедут в ДВРЗ, Троещину, Лесной и Корчеватое.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает пресс-служба администрации.

"В режиме спецрейсов будут курсировать автобусный маршрут № 20 "Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут № 33т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут № 37-А "Станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. Поликлиника". Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Маршрут транспорта. Фото: kyivcity.gov.ua

Уточняется, что по состоянию на 11 мая, в условиях специального режима работает 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев. Весь подвижной состав в обязательном порядке проходит дезинфекцию.

Маршрут транспорта. Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, открытия ТРЦ в Киеве с 11 мая не будет, ожидается что это произойдет уже на втором этапе выхода Украины из карантина. По словам киевского градоначальника Виталия Кличко, ТРЦ столицы откроют свои двери для посетителей только после запуска в городе общественного транспорта.

Также "Страна" писала, что среди 416 украинцев, у которых в течение минувших суток выявили коронавирус, оказалось 27 детей и 62 медработника. Всего в стране из 15 232 пациентов с Covid-19 - уже 3 026 медиков.