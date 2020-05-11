В понедельник, 11 мая, глава Минздрава Максим Степанов пребывает в Полтаве с рабочим визитом. В городе он проинспектирует несколько медицинских учреждений, а также изучит опыт некоторых из них во время участия в пилотном проекте касаемо реформирования медицины второго и третьего звена.

Об этом Степанов рассказал в ходе онлайн-брифинга 11 мая, видео обнародовано в Facebook.

По словам министра, в его планах - посещение областной клинической больницы, станции экстренной медицины и медицины катастроф, а также Хорольской центральной районной больницы. Максим Степанов пояснил, почему именно Полтава стала целью его поездки. Здесь с 1 апреля 2019 года Полтавская область участвует в пилотном проекте, который имел целью осуществить комфортный переход при реформировании медицины второго и третьего звена.

"И такое чудо случилось, что если посмотреть, в каком именно пилоте работала Полтавская область, с одной стороны, а с другой стороны посмотреть на то, что было внедрено у нас с 1 апреля - совсем другие вещи", - сказал министр.

По его словам, Полтавская область работала по пилотному проекту, когда был введен принцип оплаты за медицинскую услугу. "Медицинскую услугу, когда платили именно за конкретный пролеченный случай, именно за сложность этого случая. То есть, были введены определенные коэффициенты", - сообщил Степанов.

При этом полтавская модель отличалась от эксперимента, который ввели в целом в Украине, и который может привести к "очень страшным последствиям" - закрытию больниц и увольнению медработников.

"Поэтому я хочу в Полтаве, кроме того, чтобы просто осмотреть больницу, пообщаться с врачами, пообщаться еще с людьми, которые в прошлом году работали еще в этом эксперименте. Чтобы они поделились своим опытом для того, чтобы вводить уже те качественные изменения, которые произошли в медицине Полтавской области, именно в целом по всей Украине", - сказал Степанов.

Степанов о визите в Полтаву - с 01:26

Напомним, недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, как коронавирус вскрыл недостатки медицинской реформы Супрун.