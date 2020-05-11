За прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом в России заразилось 11 656 человек, а общее число больных достигло 221 344 человек. Таким образом страна вышла на третье место в списке стран, где больше всего зараженных коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба России по борьбе с коронавирусом.

Так, больше всего зараженных в Москве (6 169 человек). В Подмосковье обнаружили 1 079 зараженных. Скончались от Covid-19 в России уже 2 009 (+94 человека за сутки). Выздоровели 39 801 (+5 495).

Первое место в мире продолжают занимать Соединенные Штаты (тут 1 329 799 заболевших), на втором - Испания (224 350). А на четвертом месте, после России, оказалась Великобритания (220 350).

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, коронавирусом на планете заразились 78 634 человек. Общее число жертв достигло уже 282 719 человек. Всего же в мире заражены коронавирусом 4 102 955 человек. Умерли за сутки 3 398 больных. Излечились от болезни в общей сложности 1,4 млн человек.

Также "Страна" писала, что по данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 11 мая в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 408 летальных, 3 288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.