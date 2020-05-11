В Киеве, где за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 66 человек - до 1 871, больше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Оболонском и Дарницком районах.

Об этом свидетельствует карта, которую в Telegram-канале опубликовал мэр столицы Виталий Кличко.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Печерский +3





Шевченковский +1





Соломенский +6





Днепровский +7





Святошинский +9





Деснянский +8





Подольский +5





Голосеевский +2





Оболонский +13





Дарницкий +12

Так, по состоянию на 11 мая больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировали в Печерском (382) и Дарницком (321) районах Киева. Меньше всего - 93 человека - в Подольском районе столицы.

Напомним, сегодня Украина ослабляет карантин, "Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем.

Также мы писали, что по состоянию на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек.