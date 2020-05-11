Печерский район Киева лидирует по числу инфицированных коронавирусом. Фото: "Страна"

В Киеве, где за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 66 человек - до 1 871, больше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Оболонском и Дарницком районах. 

Об этом свидетельствует карта, которую в Telegram-канале опубликовал мэр столицы Виталий Кличко.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Печерский +3

  • Шевченковский +1

  • Соломенский +6

  • Днепровский +7

  • Святошинский +9

  • Деснянский +8

  • Подольский +5

  • Голосеевский +2

  • Оболонский +13

  • Дарницкий +12

Так, по состоянию на 11 мая больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировали в Печерском (382) и Дарницком (321) районах Киева. Меньше всего - 93 человека - в Подольском районе столицы.

Карта коронавируса в Киеве 11 мая

Напомним, сегодня Украина ослабляет карантин, "Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем.

Также мы писали, что по состоянию на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек.

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