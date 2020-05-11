Печерский и Дарницкий районы Киева лидируют по числу пациентов с коронавирусом. Карта распространения Covid-19
В Киеве, где за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 66 человек - до 1 871, больше всего новых пациентов с Covid-19 выявили в Оболонском и Дарницком районах.
Об этом свидетельствует карта, которую в Telegram-канале опубликовал мэр столицы Виталий Кличко.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский +3
- Шевченковский +1
- Соломенский +6
- Днепровский +7
- Святошинский +9
- Деснянский +8
- Подольский +5
- Голосеевский +2
- Оболонский +13
- Дарницкий +12
Так, по состоянию на 11 мая больше всего инфицированных коронавирусом зафиксировали в Печерском (382) и Дарницком (321) районах Киева. Меньше всего - 93 человека - в Подольском районе столицы.
Напомним, сегодня Украина ослабляет карантин, "Страна" ведет онлайн-репортаж о происходящем.
Также мы писали, что по состоянию на утро 11 мая число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 15 648 человек.