В Днепре автомобиль Mitsubishi, водитель которого проигнорировал требование полицейских остановиться и начал уходить на большой скорости от патруля, совершил масштабное ДТП в самом центре города. Инцидент произошел поздно вечером 10 мая и попал на видео.

На опубликованных в соцсети кадрах видно, как автомобиль несется на огромной скорости по центру Днепра, а на перекрестке улиц Фабра и Старокозацкой он, вероятно, потеряв управление, вылетает на встречную полосу и таранит BMW, который ждет зеленого сигнала светофора. После столкновения Mitsubishi перевернулся, автомобили разбросало по всей проезжей части, движение на этом участке дороги оказалось заблокированным.

В результате аварии пострадал водитель Mitsubishi - его с травмами увезла скорая помощь. Медицинская помощь потребовалась и водителю BMW.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре под колесами уходившего от погони Audi с бандитами погиб известный ведущий.

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