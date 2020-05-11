Среди 416 украинцев, у которых в течение минувших суток выявили коронавирус, оказалось 27 детей и 62 медработника. Всего в стране из 15 232 пациентов с Covid-19 - уже 3 026 медиков.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 11 мая сообщил глава Минздрава Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Так, по его словам, в течение прошлых 24 часов в Украине были госпитализированы 132 человека с коронавирусом. За сутки зафиксировали 17 летальных случаев. 288 человек выздоровели.

"В общем, за все время пандемии, заболело 15 648 человек. Из них 1 083 ребенка, а также 3 026 медработников", - сказал Максим Степанов.

Общее число выздоровевших от Covid-19 украинцев по состоянию на утро 11 мая достигло 3 288 человек, а летальных случаев - 408.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-хронику о том, что происходит 11 мая в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса.