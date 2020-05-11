В воскресенье, 11 мая, ряд ресторанов и кофеен в Киеве возобновил работу досрочно, с прицелом на то, что уже сегодня и вступает в силу первый этап ослабления карантинных ограничений.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, ресторан "Argentina grill" работает с самого утра: столики расположены с учетом дистанции в 1,5 метра один от другого. Часть посетителей спрятались под навесом от солнца и фотографируется.

В Киеве открылись рестораны и кофейни. Фото: Страна

"Наконец-то свет в конце тоннеля. Мы открылись, и это не может не радовать. Да, проблема с тем, что нельзя зонтики поставить, но ничего, все будет хорошо", - сказал руководитель заведения Дмитрий.

В Киеве открылись рестораны и кофейни. Фото: Страна

На киевских Позняках также поставили по одному столику, однако людей там пока что нет.

В Киеве открылись рестораны и кофейни. Фото: Страна

"Еще утро, скоро все будет", - сказал бариста одной из кофеен.

В Киеве открылись рестораны и кофейни. Фото: Страна

В то же время в ТРЦ "River Moll" работает только супермаркет "Сильпо". Остальные магазины пока закрыты. В ТРЦ находятся охранники, девушка на ресепшене и посетители супермаркета.

В Киеве открылись рестораны и кофейни. Фото: Страна

"Пока все закрыто", - сказал охранник.

В Киеве открылись рестораны и кофейни. Фото: Страна

Напомним, в воскресенье, 10 мая, в преддверии ослабления карантина в Киеве "Страна" проверила, работают ли киевские рынки и соблюдают ли там санитарные нормы.

Также "Страна" писала, что в Киеве на территории парка Шевченко после разрешения властей заработали три торговых ларька: два с кофе и один с выпечкой.