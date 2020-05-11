На 66 человек увеличилось количество выявленных случаев коронавируса в Киеве. Среди заболевших за сутки - шесть медработников и пятеро детей. 26 из числа новых больных госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции. Об этом на своей странице в соцсети написал столичный мэр Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, вновь увеличилось. Еще на 66 человек. Среди них - 6 медиков. На сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания Covid-19", - написал мэр.

Также Кличко уточнил, что среди заболевших - 32 женщины возрастом от 27 до 79 лет и две девочки - 1 и 3 лет. И 29 мужчин, которым от 28 до 84 лет, а также трое мальчиков - 4, 12, 16 лет. В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

По данным мэра Киева, больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки выявлено в Оболонском районе (13 человек), в Дарницком (12) и Деснянском (8).

"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы. Но ситуация действительно непростая. Особенно - накануне даты, когда мы собираемся вводить ослабление ограничительных мер. И если динамика заболевания так будет расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин. Придерживайтесь правил безопасности! Берегите себя!" - рекомендовал Кличко.

Фото: facebook.com

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