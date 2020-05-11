С понедельника, 11 мая, в Украине разрешили работать парикмахерским и салонам красоты. Правда, риск заразиться коронавирусом в заведениях индустрии красоты остается довольно высоким. Обезопасить клиентов поможет соблюдение санитарных норм со стороны работников салонов и их ответственность.

Об этом заявил бывший главный санврач Украины Сергей Бережнов, как передает "Обозреватель".

По его словам, опасность парикмахерских заключается в том, что контакт между мастером и клиентом довольно близкий и длительный.

"Там мастер довольно долго контактирует с человеком, склоняется над ним, его голова рядом с головой клиента и так далее. Те повседневные маски, которые мы носим, практически не защищают нас от вируса. Они предназначены для того чтобы оградить окружающих от того, что человек выдыхает. Большая часть этих капель останется на маске внутри, хотя, говорят, вирус может летать в воздухе долго - от 30 минут до часа", - сказал Бережнов.

Поэтому, по его словам, клиентам лучше надевать респираторы, а мастерам - полностью соблюдать все санитарные и гигиенические нормы и внимательно относиться к своему здоровью.

"Поскольку парикмахерские и салоны красоты не очень большие, вентиляция там не очень хорошая, поэтому вероятность заражения там достаточно большая. Но надо надеяться на то, что сами мастера будут ответственно к этому относиться, и при малейших проявлениях заболевания не выходить на работу", - сообщил Бережнов.

При этом обязательным условием, по словам эксперта, является проветривание помещений, которое нужно проводить минимум раз в час. Также нужно протирать все поверхности дезрастворами, которые уничтожают вирус.

"Кварцевание нельзя проводить, когда там находятся люди. Лучше всего включить его на ночь. Пусть работает до утра, тогда оно убьет по меньшей мере то, на что попадут лучи. Если придерживаться всех правил, риск можно свести к минимуму", - сказал бывший главный санитарный врач.

Напомним, в Харькове в первое утро смягчения карантина возле парикмахерских образовались очереди.