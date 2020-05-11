В мае 2020 года в Украине началась индексация пенсий. При этом она затронет более восьми миллионов человек. При перерасчете применяют коэффициент увеличения показателя средней заработной платы в размере 1,11. Сумма повышения выплат у каждого пенсионера индивидуальна, но в среднем это порядка 280 гривен.

Об этом со ссылкой на постановление правительства №251 от 01.04.2020 пишет "Кременчугский телеграф".

Так, согласно формуле, предусмотренной законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" размер пенсии высчитывается так:

П (размер пенсии) = Вс х Iкз х Кс, где:

Зс - средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. Это не средняя зарплата конкретного пенсионера до выхода на пенсию, а средняя зарплата в целом в государстве;

- средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. Это не средняя зарплата конкретного пенсионера до выхода на пенсию, а средняя зарплата в целом в государстве; Iкз - индивидуальный коэффициент заработной платы; определяет соотношение зарплаты работника к Зс (средней в Украине);

- индивидуальный коэффициент заработной платы; определяет соотношение зарплаты работника к Зс (средней в Украине); Кс - коэффициент страхового стажа.

Последний раз пенсии индексировали в марте 2019 года, и тогда средний размер зарплаты, который влияет на размер пенсии, составил (после индексации) 4 404,35 грн (индексация на 17%), теперь этот показатель увеличивается на 11%. Рассмотрим вопрос индексации пенсий на примерах.

Пример первый: плюс 233 грн

Женщина, вышла на пенсию в 2008 году, не работает. Стаж 36 лет 3 месяца.

Кс (коэффициент стажа) = 0,3625 Iкз (индивидуальный коэффициент зарплаты) = 1,32672 5843,34 грн - среднемесячный заработок для исчисления пенсии до 1 мая (4404,35 * 1,32672 = 5843,34 грн) 6486,11 грн - среднемесячный заработок после 1 мая (4404,35 * 1,11 * 1,32672. 2380,29 грн - размер пенсии до 1 мая: 5843,34 * 0,36250 + 262,08 (доплата за сверхнормативный стаж) 2613,29 грн - размер пенсии с 1 мая: 6486,11 * 0,36250 + 262,08 (доплата за сверхнормативный стаж) 233 грн - сумма повышения пенсии.

Пример второй: плюс 100 гривен

Женщина, вышла на пенсию в 2011 году, работает, стаж 31 год и 1 месяц. Она имела невысокую зарплату, но поскольку у нее есть необходимый страховой стаж (для женщин это 30 лет), ПФ до 1.05.20 года доплачивал таким лицам до размера пенсии 2000 грн. И теперь этот размер пенсии вырос на 100 гривен (до 2100 грн).

Для пенсий, расчетный размер которых ниже минимальной, предусмотрен ряд доплат. Вот как это выглядит на конкретном примере.

Iкз (индивидуальный коэффициент зарплаты) = 0,51717 2277,80 грн - среднемесячный заработок для исчисления пенсии до 01.05.20 (4404,35 * 0,51717) 2528,36 грн - среднемесячный заработок после 1 мая (4404,35 * 1, 11 * 0,51717) 2000,00 грн - размер пенсии до 1 мая: 2277,80 * 0,31083 + 421,99 (доплата до прожиточного минимума) + 421,99 (доплата за сверхнормативный стаж) + 430,12 (доплата к минимальной пенсионной выплаты) + 362 (доплата до 2000 грн) 2100 грн - размер пенсии с 1 мая: 2528,36 * 0,31083 + 344,11 (доплата до прожиточного минимума) + 86,45 (доплата за сверхнормативный стаж) + 421,55 (доплата до минимальной пенсионной выплаты) + 4 62 (доплата до 2100 грн) 100 грн - сумма повышения.

В целом, по данным Пенсионного фонда, размер повышения составит:

100 гривен - 45% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 37,9% пенсионеров,

от 400 гривен до 500 гривен - 6,1% пенсионеров,

от 500 гривен до 700 гривен - 5,6% пенсионеров,

от 700 гривен до 1000 гривен - 3,1% пенсионеров,

более 1000 гривен - 2,3% пенсионеров.

Напомним, в Минсоцполитики анонсировали еще два повышения пенсий до конца года в связи с изменением прожиточного минимума - с 1 июля и с 1 декабря.